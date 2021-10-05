"Слуга народа" Буймистер о присуждении ей в Трускавце "партийного Оскара": "Сейчас буду просить Арахамию, чтобы отдал. Я горжусь такой наградой"

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер сейчас попросит у руководства фракции, чтобы ей отдали ее "партийный Оскар", который ей должны были вручить в Трускавце.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я же получила "Оскар" "Красная кнопка года". Меня просто не было на этом празднике жизни в Трускавце. Сейчас буду просить Арахамию, чтобы отдал. Я горжусь такой наградой", - подчеркнула нардеп.

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По словам Буймистер, если ее исключат из фракции раньше, чем состоится их запланированная встреча с президентом, то это будет означать, что "Слуга народа" - уже не партия Зеленского.

"Тогда это будет абсолютно оккупированная Арахамией и Корниенко структура. Тогда и парламент получается не президента и все решения принимаются не от его имени", - подчеркнула "слуга народа".

Буймистер рассказала, что коммуникацией ее вопроса хотят "закричать какие-то более важные темы, или более громкие скандалы, которые в последнее время разворачиваются".

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"Пока нет никаких конкретных разговоров. Из моих коллег по фракции мне никто не говорил, что такая тема даже обсуждается, ну и, в конце концов, мы только что приехали с заседания фракции в Трускавце, где два дня заседали. Там этот вопрос не поднимался. Получается, на следующий день по приезду мы снова будем фракцию созывать? Получается, какой-то странный коммуникационный повод", - отметила нардеп и добавила, что на заседании фракции, где могут поднять вопрос о ее исключении, логично было бы присутствие президента.

Ранее стало известно, что руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер за то, что голосовала против закона об олигархах.

Напомним, 2 октября после расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце состоялась церемония награждения премии "Слугам по заслугам". Среди награжденных была и Буймистер - ей вручили награду "Красная кнопка года".