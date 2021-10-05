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Минздрав предлагает лишать лицензии больницы, в которых подделывали документы по COVID-19

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Минздрав предлагает лишать лицензии больницы, в которых подделывали документы по COVID-19
Министерство здравоохранения обратилось в органы местной власти с предложением отстранять от работы руководителей медучреждений, в которых правоохранители зафиксировали факт подделки COVID-сертификатов или паспортов вакцинации.

В случае, если сотрудники медучреждения будут нарушать законодательство, то министерство будет инициировать аннулирование лицензии и расторжение контракта с больницей. Таким образом, ее перестанут финансировать из госбюджета.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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"Врачи и граждане, которые выдают поддельные документы, подвергают опасности жизнь и здоровье других. Министерство здравоохранения призывает всех, кому известны факты или возможные факты подделки, звоните по горячим линиям правоохранительных органов или в Национальный контакт-центр МЗ по вопросам COVID-19", - заявила Карчевич.

Также она отметила, что с начала 2021 года открыто 350 уголовных производств за подделку документов по COVID-19.

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Топ комментарии

  • Сергій Пасічний
    Предлагаю лишить лицензии МОЗ, которое одобряет использование говнотестов для накручивания лживой коронавирусной статистики.
  • Valery Greff
    А просто посадить на реальный срок главврача и всех участников не?
  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Какой официально утвержденный уровень точности тестов на К?
    Если результат теста ложноположительный или ложноотрицательный (а такие случаи не единичны) - это подделка документов или нет?
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