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В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 895 человек

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В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 895 человек
За сутки в РФ от коронавируса умерли 895 человек - это новый рекорд за всю пандемию, последний максимум по числу скончавшихся был зафиксирован в воскресенье - 890 умерших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Больше всего смертей в Москве - 72, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 211 696.

По данным оперштаба на вторник, 5 октября, в стране выявлено 25 110 новых случаев заражения.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 827 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 894 случаев, в Московской области - 1 788.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 637 тыс. 427 случаев коронавирусной инфекции.

В стране поправились уже 6 млн 759 059 пациентов, в том числе 18 568 за последние сутки.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Чим більше кацапів здохне тим краще
  • Прохожый
    Нормально. До начала вакцинации СпутникомV смертность от ковида была примерно 2,5% превышение над естественной, теперь, когда уже хорошо повакцинировались - стало до 10% превышение. В 4 раза подняли. Больше Спутников, хороших и разных.
  • Привет
    К сожалению это не так...
    За вчера в Украине умерло 317...а не 120...
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