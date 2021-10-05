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Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"

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Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"
Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер прокомментировал инцидент с нападением на журналистов "Схем".

Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ни разу руководство Банка не отказывало ни одному журналисту в предоставлении информации, комментариях и интервью. Но то, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда Банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направленные на провокацию и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности", - говорится в сообщении.

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По словам Мецгера, банк остается открытым для коммуникаций со СМИ, которые неуклонно соблюдают принципы журналистской этики.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Yman Yman
    На каких же слабоумных зебилов рассчитана подобная хрюканина?

    Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?

    Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
  • Ben23
    Враньё обосравшегося идиота. И что, банковская тайна оказалась каким-то образом на флешках в камерах журналистов? По сути он признался в том, что приказал напасть на журналистов, потому что они ему всего лишь какой-то "неправильный" вопрос задали. Уже вижу, как его Зермакраты будут отмазывать, а ГБР на журналистов наверное даже дело заведут, ну что тут думать, на тайну напали, суки.
  • Святослава
    Юристы не смогут узаконить таким образом самосуд банкира. По хорошему муж Кравец - Мецгер должен уже сидеть в СИЗО
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