Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер прокомментировал инцидент с нападением на журналистов "Схем".

Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ни разу руководство Банка не отказывало ни одному журналисту в предоставлении информации, комментариях и интервью. Но то, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда Банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направленные на провокацию и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности", - говорится в сообщении.

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По словам Мецгера, банк остается открытым для коммуникаций со СМИ, которые неуклонно соблюдают принципы журналистской этики.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

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