Почти 4 тыс. физических лиц: СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками. В нем почти 4 000 записей с физическими лицами, а также почти 2 000 - с юридическими.
Как информирует Цензор.НЕТ, бб этом сообщает РБК-Украина.
В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции.
На нем реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.
В отношении юридических лиц указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.