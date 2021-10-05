Журналист "Схем" Овсяный о нападении в "Укрэксимбанке": Оператора заламывают, окна закрываются решетками и слышим "садитесь, теперь будем общаться"

Журналист "Схем" Кирилл Овсяный рассказал об инциденте в кабинете главы "Укрэксимбанка".

Об этом Овсяный сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, один из вопросов вызвал "недовольство".

"Один из сотрудников банка по указанию Мецгера начал забирать камеры и "кассеты", для чего скрутил моего оператора и заламывал ему руки, пока ему помогал охранник. Сказать, что я был удивлен - это ничего не сказать. Оператора заламывают, нас отказывается выпустить из кабинета глава пресс-службы Владимир Пикалов, окна кабинета закрываются стальными решетками и мы слышим двузначное "садитесь, теперь будем общаться", - отметил Овсяный.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

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