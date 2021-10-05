Корниенко анонсировал голосование за отставку Разумкова уже в четверг: "Согласно нашей трактовке регламента"

В четверг, 7 октября, парламент может рассмотреть вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом в интервью журналистам в ВР сказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, пока парламент не рассмотрел вопрос о внесении отставки Разумкова в повестку дня, что должны сделать после перерыва в рабочем заседании.

"Если будет поддержка зала, что возможно, в четверг будет рассматриваться этот кадровый вопрос", - объяснил политик.

Корниенко заверил, что депутаты могут рассматривать данный вопрос без выводов счетной палаты.

Отвечая на уточняющий вопрос, согласно чему они могут это сделать, первый замглавы фракции "СН" заявил: "согласно нашей трактовке регламента".

Он также рассказал, что депутаты надеются сегодня вечером получить на почту отчет спикера.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.