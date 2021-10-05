На агрессию Кремля необходимо реагировать не только политическими лозунгами, - глава Минобороны Эстонии Лаанет
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Этоснии Калле Лаанет.
"Мы должны быть готовы не только к сдерживанию (России. - Ред), но также быть готовыми реагировать, и не только политическими лозунгами, но быть готовыми к реальным действиям", - подчеркнул Лаанет.
Он убежден, что Североатлантический альянс к таким задачам готов. Основным в отношениях между союзниками Лаанет считает солидарность и взаимное доверие. Аспект безопасности, по его убеждению, должен стоять в центре общих интересов, даже впереди экономических, гуманитарных и других.
Представитель Эстонии, которая еще с двумя странами Балтии была насильственно включена в состав СССР, призвал не забывать историю, помнить об оккупации, об уязвимости географического расположения этих стран.