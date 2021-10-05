"Укрэксимбанк" обвиняет журналиста "Схем" Овсяного в попытке завладеть банковской тайной и грозит заявлением в правоохранительные органы
Об этом говорится на странице банка в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
В пресс-службе банка заявляют, что в действиях журналиста "Радио Свобода" Кирилла Овсяного "содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации".
"Во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Информация, которая запрашивалась в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней", - сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена "остановить дальнейшее проведение указанного интервью".
"Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы.
После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой).
Учитывая приведенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста", - подытожили в банке.
Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".