"Укрэксимбанк" обвиняет журналиста "Схем" Овсяного в попытке завладеть банковской тайной и грозит заявлением в правоохранительные органы

"Укрэксимбанк" рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры относительно дейстий журналиста "Схем" Кирилла Овсяного, вопрос которого не понравился председателю правления этого финучреждения Евгению Мецгеру.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе банка заявляют, что в действиях журналиста "Радио Свобода" Кирилла Овсяного "содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации".

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"Во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Информация, которая запрашивалась в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней", - сказано в сообщении.

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В сообщении отмечается, что учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена "остановить дальнейшее проведение указанного интервью".

"Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена ​​банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы.

После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой).

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Учитывая приведенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста", - подытожили в банке.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

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