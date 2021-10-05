Зеленский и его схемы "отмывания" денег Коломойского - на первых полосах мировых СМИ, - Ирина Геращенко

Правоохранительные органы закрывают глаза на расследование мировых медиа о том, что президент Владимир Зеленский причастен к "отмыванию" денег олигарха Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко с трибуны парламента.

"Зеленский всю жизнь мечтал попасть на страницы мировых СМИ. Мечты сбываются. И сегодня "зеленый барыга" и "оффшорный президент" - на первых страницах BBC, Guardian, Washington Post. Речь о том, что было выведено преступным путем более 40 миллионов долларов из ПриватБанка, куда государство для рфинансирования влило 155 млрд гривен", - подчеркнула парламентарий.

"И поэтому, дорогие пенсионеры, когда вы спрашиваете, а почему у вас пенсия 1700 гривен, спросите об этом у "оффшорного президента". Который согласно расследованию моего коллеги Владимира Арьева за 5 тяжелых лет оплатил знаете сколько налогов? В 2014 году - ноль. В 2015 году - 3 тыс. гривен. А за пять тяжелых лет, перед своим президентством этот "очень успешный бизнесмен" и "зеленый барыга" оплатил из 10 компаний только 1,3 млн гривен налогов", - добавила сопредседатель фракции.

По словам Геращенко, правоохранительные органые не возбудят уголовный производства против президента.

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Она также отметила, что Зеленский в Трускавце признался в том, что именно он позвонил белорусскому диктатору Лукашенко и сообщил о "вагнеровцах".

"Там он признался еще и в государственном преступлении, в том, что именно он позвонил Лукашенко и рассказал, что вагнеровцы заехали на его территорию. А его бывший пресс-секретарь на олигархическом канале пошла дальше: она сказала, что Лукашенко в разговоре с "зеленым барыгой" еще обещал обязательно отдать вагнеровцев. Поэтому речь идет и о государственной измене. Будет ли этому посвящено СНБО? Очевидно, что нет", - подытожила Геращенко.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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