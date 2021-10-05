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Корниенко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Ситуация ненормальная. Комитет ВР должен подготовить обращение к правоохранителям

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Корниенко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Ситуация ненормальная. Комитет ВР должен подготовить обращение к правоохранителям
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает ненормальной ситуацию, которая произошла с журналистами программы "Схемы" в "Укрэксимбанке".

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"У нас есть комитет ВР по вопросам свободы слова. Давайте их пока что озадачим для начала", - подчеркнул нардеп.

Корниенко отметил, что депутаты парламентского комитета должны подготовить обращение в правоохранительные органы относительно данного инцидента.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

Читайте также: "Укрэксимбанк" рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры относительно действий журналиста "Схем" Кирилла Овсяного

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Andrey Dzybak
    Для начала нужно отсранить временно быдло от работы в банке. ТАКИМ уродам не место в государственном банке.
    мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
    ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
  • Ptyburdukov
    Походу оператора посадят...
  • Ярослав Рябченко
    непонятно чего столько шума... голову же, как Гонгадзе, не отрезали.. неблагодарные журналисты у нас
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