Корниенко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Ситуация ненормальная. Комитет ВР должен подготовить обращение к правоохранителям

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает ненормальной ситуацию, которая произошла с журналистами программы "Схемы" в "Укрэксимбанке".

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"У нас есть комитет ВР по вопросам свободы слова. Давайте их пока что озадачим для начала", - подчеркнул нардеп.

Корниенко отметил, что депутаты парламентского комитета должны подготовить обращение в правоохранительные органы относительно данного инцидента.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

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