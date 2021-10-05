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Украина может направить в ОРДЛО гумпомощь для борьбы с COVID-19, но нам надо понимать, с кем это решать, - Данилов

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Украина может направить в ОРДЛО гумпомощь для борьбы с COVID-19, но нам надо понимать, с кем это решать, - Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает возможность направления гуманитарной помощи в отдельные районы Донецкой и Луганской областей из-за ситуации с коронавирусом. Но для этого должны быть определенные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Мы можем направить гуманитарную помощь, но надо понимать, чтобы у них было желание ее принимать. И нам надо понимать, с кем этот вопрос решать. Все вопросы там переворачиваются с ног на голову. И если вопрос не согласован с Кремлем, с руководством Российской Федерации, ни один человек там не может принять самостоятельное решение", - отметил Данилов.

Напомним, ранее заявил, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе очень напряженная, в том числе, в результате нехватки медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди, - Данилов

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    А не подскажет ли мне этот ветеринар, как в период с 1939 года по 1945 год, поступала Британия и США, может быть они на оккупированную немцами территорию отправляли гуманитарную помощь? Прямо колоннами и морскими конвоями?
    Впрочем этот ветеринар скорее сего не в курсе о Конвенции гласящей, что ОККУПАНТ несёт ответственность на оккупированной им территории за гуманитарную составляющую.
  • 5 копійок
    Їх ***** забезпечить Спутніком.
  • Yakov Yakov
    ты еще в кремль ,хйлу, отправь гумпомощь, ветеринар хйв.
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