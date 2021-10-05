Рассмотрение вопроса отставки Разумкова может провести Гетманцев. Это исключит инсинуации, - Корниенко

"Слуга народа" будет предлагать, чтобы рассмотрение вопроса об отставке спикера Дмитрия Разумкова в сессионном зале вел нардеп "СН" Даниил Гетманцев.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.

"Это исключит какие-то инсинуации, конфликт интересов и так далее", - отметил он.

По словам Корниенко, оппозиция не имеет морального права предъявлять монобольшинству претензии по нарушению регламента.

"Возвращаемся к любимой поговорке о корове и молчании. Потому что мы помним, как нарушатся регламент в прошлом созыве. Так как это происходило, то наш созыв на фоне этого - просто школьники, которые еще даже не научились писать", - добавил нардеп.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.