Сидоренко о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": "Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича"

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" требует немедленной реакции, как властей так и журналистского сообщества. Глава "Укрэксимбанка" должен быть уволен.

Об этом заявил журналист Сергей Сидоренко, комментируя нападение на журналистов в "Укрэксимбанке", передает Цензор.НЕТ.

"Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича. Полноценное. И оно требует жесткой реакции. Как минимум, немедленного отстранения "героя" уже сегодня, и увольнения после прохождения необходимых процедур. И, конечно же, дальнейшего расследования со стороны полиции, потому что это уголовно наказуемое действие. А если нет - то это будет означать, что бандитизм в государственных кабинетах стал официальной политикой, которая имеет поддержку руководства государства. Владимир Зеленский, конечно, может делать вид, что не в курсе, как с Трухин, и думать, что он таким образом красиво съехал с темы, но нет. А еще это требует единства журналистской среды. Коллеги, думаю, для всех очевидно, что это пересекает все красные линии. Этот прецедент недопустимо оставлять без общего ответа", - заявил Сидоренко.

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Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.