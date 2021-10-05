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Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"

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Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"
Народные депутаты с нарушениями регламента отстранили Дмитрия Разумкова от должности спикера Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", информирует Цензор.НЕТ.

"По правилам, сегодня должно было бы рассматриваться голосование по поводу внесения вопроса об отставке спикера в повестку дня. В таком случае у спикера есть 10 дней на то, чтобы предоставить отчет Счетной палате по своей работе. Затем, согласно правилам, этот вопрос должен был голосоваться. Но мы видим, что для монобольшинства правил не существует. Партия "Голос" считает, что регламент снова цинично порочат", - говорится в заявлении.

"Спикера отстранили от занимаемой должности на время рассмотрения вопроса о его отставке - на два дня. Это произошло с грубым нарушением закона. Никакой аргументации этому не было. Сейчас монобольшинство нарушает закон и пытается найти как можно более широкую поддержку. Фракция "Голос" не поддерживает отставку спикера, так же, как все оппозиционные фракции.

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Но, к сожалению, у нас есть некоторые коллеги, сотрудничающие с ОП, которые дали за отстранение Разумкова голоса. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль. Конечно, нам очень обидно и стыдно за них, потому что это предательство тех обещаний, с которыми они шли в парламент. Это предательство ценностей наших избирателей", - отметила лидер "Голоса" Кира Рудик.

"Даже несмотря на то, что Дмитрий Разумков начал свою политическую жизнь как представитель провластной команды, мы выступаем против его отставки, потому что он соблюдает правила и следует регламенту. Мы уже имели возможность увидеть, что происходит в Верховной Раде, когда монобольшинство полностью контролирует спикера", -  отмечается в завлении.

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"Власть стремится как можно скорее заменить спикера несмотря на грубые нарушения регламента. Сейчас монобольшинству это необходимо, чтобы увеличить контроль над парламентом, поэтому счет идет на каждый голос. Если заменят спикера, оппозиция будет иметь вдвое, а то и втрое меньше возможностей отстаивать свою позицию не только с трибуны, но и напрямую с журналистами. Поскольку в ближайшее время должен быть подписан так называемый закон об олигархах, который является неконституционным, это еще одна из причин, почему хотят заменить спикера так быстро", - отметила Рудик.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Шо то є регламент? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
  • Тарас Резниченко
    Ой, да им на Конституцию похер! Какой там регламент.
  • Ревизор
    Ермак и его маленький Зеленский попали в ситуации с Разумковым в странный цугцванг.

    С одной стороны, "достал кинжал - бей". Ситуация зашла далеко, и попытаться сделать вид, что всё тут всем приснилось, уже не выйдет.

    Попытка "отыграть назад" означает неизбежную потерю лица (хотя, с другой стороны, чего там терять-то?) и признание в собственной слабости: это что ж за Могучий Вовочка, который на каком-то Разумкове запнулся?

    С другой, убрав со скандалом №1 в собственном избирательном списке (а без скандала не выйдет - собственно, ситуация УЖЕ скандальная) Банковая покажет всем, что, во-первых, зе-команда фактически развалилась, а во-вторых, все попытки договориться с этими отморозками гроша выеденного не стоят, так что желающих союзничать с ними резко поубавится.

    А вот у Разумкова ситуация, как говорится, win-win. Уволят - что ж, если корабль тонет, обижаться на того, кто насильно сажает тебя в шлюпку, точно не стоит. Зато потом можно хвастаться, что на самом деле никогда с "этими" не был, и задорого продавать свою оппозиционность.

    Не уволят - значит, признают его силу и влияние. Акции спикера в этом случае разом догонят акции Зеленского. А с учётом того, что отличник Дима - кто угодно, только не наркоман-невменяшка, то и перегонят.

    Банковой, конечно, наплевать. Им сам чёрт не брат, они сделаны из мяса, и так далее, и тому подобное. Только так или иначе, а они в стране не одни. И грешки, должки и обидки вокруг них растут не по дням, а на глазах.

    Приближать своими руками день, когда другие сильные мира сего предъявят счёт с процентами - благородное дело, примерно как Русская Рулетка с пятью патронами в барабане вместо одного. Пожелаем Зеленскому и Ко в этом почтенном занятии всяческих успехов.

    Данило Чикін
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