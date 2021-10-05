Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"

Народные депутаты с нарушениями регламента отстранили Дмитрия Разумкова от должности спикера Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", информирует Цензор.НЕТ.

"По правилам, сегодня должно было бы рассматриваться голосование по поводу внесения вопроса об отставке спикера в повестку дня. В таком случае у спикера есть 10 дней на то, чтобы предоставить отчет Счетной палате по своей работе. Затем, согласно правилам, этот вопрос должен был голосоваться. Но мы видим, что для монобольшинства правил не существует. Партия "Голос" считает, что регламент снова цинично порочат", - говорится в заявлении.

"Спикера отстранили от занимаемой должности на время рассмотрения вопроса о его отставке - на два дня. Это произошло с грубым нарушением закона. Никакой аргументации этому не было. Сейчас монобольшинство нарушает закон и пытается найти как можно более широкую поддержку. Фракция "Голос" не поддерживает отставку спикера, так же, как все оппозиционные фракции.

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Но, к сожалению, у нас есть некоторые коллеги, сотрудничающие с ОП, которые дали за отстранение Разумкова голоса. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль. Конечно, нам очень обидно и стыдно за них, потому что это предательство тех обещаний, с которыми они шли в парламент. Это предательство ценностей наших избирателей", - отметила лидер "Голоса" Кира Рудик.

"Даже несмотря на то, что Дмитрий Разумков начал свою политическую жизнь как представитель провластной команды, мы выступаем против его отставки, потому что он соблюдает правила и следует регламенту. Мы уже имели возможность увидеть, что происходит в Верховной Раде, когда монобольшинство полностью контролирует спикера", - отмечается в завлении.

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"Власть стремится как можно скорее заменить спикера несмотря на грубые нарушения регламента. Сейчас монобольшинству это необходимо, чтобы увеличить контроль над парламентом, поэтому счет идет на каждый голос. Если заменят спикера, оппозиция будет иметь вдвое, а то и втрое меньше возможностей отстаивать свою позицию не только с трибуны, но и напрямую с журналистами. Поскольку в ближайшее время должен быть подписан так называемый закон об олигархах, который является неконституционным, это еще одна из причин, почему хотят заменить спикера так быстро", - отметила Рудик.

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