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Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

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Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль
После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.

"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Андрей Новиков 1f858445
    А наполягати на власному вибутку та на будівництві терміналу скрапленого газу мозку не вистачає?
  • Мефодий Кириллович
    А не стыдно тебе, Шмыгаль, клянчить деньги у агрессора?
  • Dfe dfr
    Какой-то позор,попрошайничество!
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