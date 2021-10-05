Закон об олигархах приведет к уменьшению доходов госбюджета, - Кушнирук

Реализация скандального закона об олигархах приведет к уменьшению поступлений в государственный бюджет от крупного бизнеса.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

"Тех, кого объявят олигархами, у них будет больше проблем, чтобы привлекать инвестиции или кредиты за рубежом.Соответственно кредиты будут становиться дороже, а значит, вырастут расходы компаний, а это значит, что в бюджет поступит меньше средств от налога на прибыль от этих компаний, принадлежащих лицам, которых обзовут олигархами ", - пояснил Кушнирук в эфире телеканала" Украина24 ".

Экономист отметил, что закон в таком виде не имеет ничего общего с борьбой против олигархов.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.