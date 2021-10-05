В "Дії" появятся два новых COVID-документа - о ПЦР-тестировании и о том, что человек переболел коронавирусом, - Минцифры
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В Министерстве цифровой трансформации планируют ввести в "Дії" еще два вида COVID-сертификатов - о результатах ПЦР-тестирования и сертификат о том, что человек переболел коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.
"Сейчас совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в "Дії". И также фактически начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел и излечился от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в "Дії", - отметил Вискуб.
Также он исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующие электронные базы данных.