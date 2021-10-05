Разумков о "слугах народа": "Я ошибся в людях и ценностях, с которыми они шли" (обновлено)

Выносить голосование по отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова на голосование в четверг - грубое нарушение регламента.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас сюда делегировали и выбрали", - отметил он.

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"Время все расставит по своим местам", - добавил он.

Позже Разумков в Facebook написал: "Парламент является институцией, которую нельзя поносить. Вопрос не в должности, а в том, что Парламент должен быть парламентом в парламентско-президентской республике. Это те чаши весов, на которых сегодня существует наше государство.

Я очень хотел верить, что за два года каденции мы вернули Парламент к парламентской работе. Видимо, где-то ошибся. В людях и ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас делегировали в Верховную Раду. Поэтому изменять ценностям и принципам, с которыми мы шли в 2019 году, не собираюсь. Знаю, что людей с такой же позицией в Раде немало".

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.