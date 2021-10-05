Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова
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Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За - 246 народных депутатов.
Председательствующий на заседании первый вице-спикер Руслан Стефанчук перед голосованием предложил также рассмотреть этот вопрос в сроки, которые предлагает первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.
Он напомнил, что вчера в Раду поступили подписные листы с 175 подписями нардепов для проведения этой процедуры.