По факту препятствования работе журналистов "Схем" в здании "Укрэксимбанка" начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, 4 октября 2021 журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения.
Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку", - говорится в сообщении.
Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.