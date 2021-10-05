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Я не пытался связаться с Зеленским для обсуждения вопроса моей отставки, - Разумков

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Я не пытался связаться с Зеленским для обсуждения вопроса моей отставки, - Разумков
Дмитрий Разумков не пытался связаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса его отставки.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, не пытался (вопрос отставки с Зеленским, - Ред.). У меня не стояла задача удержаться в кресле. Я же мог быть менее принципиальным, более удобным. Но я от своих позиций не отхожу", - отметил спикер.

"Со мной также не пытались связаться (С Офиса Президента, - Ред.)", - добавил Разумков.

"Давно, около месяца", - отметил он, отвечая на вопрос относительно того, когда он в последний раз общался с Зеленским. 

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Eutectic
    Сам привів цю зелену зграю, ну а тепер став не потрібний
  • Наталия Гончар
    Учорашнє Ехо Україна на ПРЯМОМУ , Солонтай виказав прямі сумніви , а хто сказав що це не спектакль з Разумковим походу вови на дочасні перевибори ?Адже у них був цей план перед Днем НЕзалежності, про котрий розповів Данилюк на Еспресо на шоу ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ. (котрому теж кортить йти на дочасні)

    На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
    Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .
  • Сергей Иванофф
    Это не гордыня, а как раз понимание того, откуда ноги растут.
    Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
    Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
    Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
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