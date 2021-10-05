Я не пытался связаться с Зеленским для обсуждения вопроса моей отставки, - Разумков

Дмитрий Разумков не пытался связаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса его отставки.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, не пытался (вопрос отставки с Зеленским, - Ред.). У меня не стояла задача удержаться в кресле. Я же мог быть менее принципиальным, более удобным. Но я от своих позиций не отхожу", - отметил спикер.

"Со мной также не пытались связаться (С Офиса Президента, - Ред.)", - добавил Разумков.

"Давно, около месяца", - отметил он, отвечая на вопрос относительно того, когда он в последний раз общался с Зеленским.

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