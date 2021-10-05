Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Нобелевский комитет.
Манабе и Хассельман получат одну часть премии – "за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления".
Паризи получит вторую часть премии – "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов".
В официальном пресс-релизе рассказывается подробнее об исследованиях ученых.
Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".
4 октября открылась Нобелевская неделя. Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Премию присудили за "открытия рецепторов температуры и тактильных рецепторов".