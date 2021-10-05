Разумков о работе Стефанчука: Знать регламент и выполнять его - разные вещи
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Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук допустил грубое нарушение регламента при голосовании за законопроект по олигархам.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно первого вице-спикера. Были разные моменты. Для меня показательным были грубые нарушения при голосовании за законопроект об олигархах", - отметил Разумков.
"Я думаю, он знает регламент, но знать и выполнять - это разные вещи", - добавил он.