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РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

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РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы
Председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году, угрозы "Северного потока 2" для энергетической безопасности Европы и ряд вопросов двустороннего взаимодействия обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке, накручивая цены на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента ", - сообщил Кулеба.

Министры подчеркнули важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.

Главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. "Збигнев Рау заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма будут оставаться ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ. Он выразил готовность активно содействовать воплощению задач Крымской платформы", - говорится в сообщении МИД Украины.

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Кулеба пригласил Рау как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Главы МИД Украины и Польши отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности выполнение договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Польшу 9 сентября.

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Топ комментарии

  • Verter_98
    Весь газ законтрактован в Азию. Другого просто нет.

    Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.

    Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.
  • mart 30fd814e
    путин видимо не разрешает.
  • ан пав
    Так Трамп им предлагал заключить контракты на поставку СПГ, но они же захотели сп2 якобы дешевле будет. Так СПГ и гонят туда где больше за него дадут. Это же просто бизнес. Правда почему-то совсем не такой как с газпромом.
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