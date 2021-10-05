Мы рассматриваем вариант посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Киеве по QR-коду вакцинации, - Кличко

Власти Киева в преддверии возможного ухудшения ситуации с коронавирусом разрабатывают алгоритм ужесточения карантинных правил. В частности, рассматривается вариант доступа к массовым мероприятиям, посещения кафе и ресторанов при наличии QR-кода о вакцинации.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока – варианты, которые рассматриваются", – отметил он.

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При этом Кличко добавил, что вводить обязательные COVID-сертификаты для проезда в транспорте во время нахождения в "красной" зоне он не хочет.



"Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, – мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", – подчеркнул мэр столицы.





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