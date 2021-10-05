Глава "Укрэксимбанка" Мецгер, в котором напали на журналистов: "О дружбе с Зеленским говорить не стал бы, у нас рабочие отношения"

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что имеет рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

В ноябрськом интервью "НВ" за 2020 год Мецгер рассказал, что знаком с президентом и несколько раз виделся с ним, когда Зеленский работал в "95 квартале", передает Цензор.НЕТ.

"Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал. Мы знакомы, не больше", - отметил глава "Укрэксимбанка".

"Мы виделись несколько раз, но я не могу вам говорить о каких-то неформальных или формальных отношениях. Сейчас мы, конечно же, видимся на совещаниях, где необходимо участие государственного банка, то есть на уровне Кабмина, Офиса Президента, но это исключительно рабочие встречи. У меня есть конструктивные рабочие отношения с президентом, с Офисом, со всем Кабинетом Министров, всеми, с кем необходимо для того, чтобы банк работал", - добавил Мецгер.

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Кроме того, в июне 2020 года после того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанке", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

По словам Мецгера, "это был звонок в достаточно позитивном и конструктивном русле".

Отметим, в 2019 году СМИ сообщили, что экс-юрист "Укрэксимбанка", супруга Евгения Мецгера - Юлия, которая вошла по квоте президента Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии "95 квартала".

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

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