81% работников школ привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19, - Шкарлет

Ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ривненская и Одесская области.

Об этом министр образования Сергей Шкарлет сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привит уже 81% работников школ.

За последние 5 дней на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, почти 14% - в Днепропетровской", - говорится в сообщении.

Полный цикл прививки получили:



- Луганская область - 67,9% учителей;

- Черкасская - 64%;

- Полтавская - 62,8%;

- Киев - 62,6%;

- Сумская область - 59, 7%.

В то же время, по словам Шкарлета, ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ривненская и Одесская области.

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