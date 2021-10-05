Повышение тарифа на услуги по диспетчеризации электроэнергии ударит по конкурентоспособности экономики, - письмо ICC Ukraine в "Укрэнерго"

Повышение тарифа на услуги диспетчерского управления на 2022 на 60%, до 63,02 грн / МВт * ч ударит по конкурентоспособности украинских предприятий, которые находятся в глубокой рецессии. В то же время, этот тариф имеет ресурс для снижения, ведь в расчет тарифа "Укрэнерго" включила много завышенных прогнозов. Об этом говорится в открытом письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) главе "НЭК Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.



Как сказано в письме, необоснованное увеличение тарифа на диспетчеризацию серьезно ударит по конкурентоспособности украинской экономики, которая и без того находится в состоянии глубокой рецессии. Так, 38% украинских предпринимателей понадобится не менее года, чтобы выйти на докарантинные темпы развития, 25% - не менее двух лет.



"Рост тарифа в таких условиях заставит украинские предприятия платить дополнительные 3,4 млрд грн. Это приведет к падению потребления электроэнергии и сокращению выручки Укрэнерго. В результате объемы экспорта украинской продукции и валютной выручки упадут, что приведет к девальвации гривни. Ведь экспортоориентированные отрасли являются крупнейшими потребителями электроэнергии", - отметили в ICC Ukraine.



В Комитете отметили, что главной причиной значительного увеличения на 85% необходимого дохода является рост расходов на приобретение вспомогательных услуг (ВУ) в 2022 году - с 9 до 16,7 млрд грн. Однако даже поверхностный анализ дает понять, что в будущем году реальный объем затрат на ВУ составит 5,4 млрд, то есть только 60% от цифры, заложенной в тариф на 2021. Следовательно, речь должна идти не о росте расходов, а о существенном сокращении.

"В тариф на 2022 заложено приобретение резерва замещения на уровне 4,6 млрд грн. Однако в нынешнем году эта услуга вообще не была востребованной. Учитывая это, включение в тариф данной составляющей является нецелесообразным", - отметили в ICC Ukraine.



В Комитете резюмировали: учитывая все аргументы, затраты на вспомогательные услуги следует перечислить с учетом их реальной потребности, имеющихся мощностей, резервов и опыта предыдущих лет, и установить на 2022 тариф на услуги диспетчерского управления на уровне до 18 грн / МВт * ч.

Как известно, "Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт * ч. Хотя в 2020 году тариф на передачу повышался трижды и вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.

В свою очередь заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифа на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн в год. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.