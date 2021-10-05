Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа": "Не все любят критику"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в понедельник во время согласительного совета депутатских фракций и групп его исключитли из рабочих чатов партии и парламентской фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе брифинга.

"Исключили. Вчера (4 октября. - Ред.) на согласительном", - отметил спикер.

На уточняющий вопрос, объяснялось ли такое решение, он ответил: "Не все любят критику. Разница в том, что ее стоит слушать, потому что она помогает тебе исправлять ошибки, которых ты не совершаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть глаза, уши, заткнуть рот и молчать. Наверное, это и привело к тому, что решили, что слишком много меня в чатах".

Кроме того, спикер уточнил, что в этих чатах "больше получал информацию, чем общался".

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