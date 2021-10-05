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Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, - ученые

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Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, - ученые
Ученые оценили риски повторного заражения коронавирусом среди невакцинированных. Так, непривитые могут снова заболеть через три месяца после выздоровления.

Об этом сообщает журнал Medical Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ученых из Йельского университета и Университета Северной Каролины, иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным.

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"Всем, кто заразился естественным путем, стоит сделать прививку после выздоровления. Предыдущая инфекция сама по себе может дать мало защиты. Как и с обычной простудой, из года в год вы можете снова заражаться тем же вирусом", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что инфицирование вирусом SARS-CoV-2 в эндемичных условиях наиболее вероятно между 3-м и 63-м месяцем после максимального иммунного ответа. В среднем, этот показатель составляет 16 месяцев.

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В исследовании указано, что повторные заражения среди непривитых могут случаться все чаще, что будет приводить к еще большему ослаблению иммунитета.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Eugen Mk
    иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным Источник:

    а после вакцины то оно огого!

    Очень убедительно.
  • belge
    Сказал, что после болезни антитела понарошечные. А правильные - только после укола. Но и это не всё. Нужно это дело в Дии зарегистрировать, а то без регистрации тоже будут ненастоящие.
  • Ап Чхи ed4f41e2
    А привитые? Через два?
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