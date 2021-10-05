Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу клинических испытаний: препарат безопасен и защищает в среднем на 74%, - Кузин

Появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный санврач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости - появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни.

На днях результаты 3-й фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19 были опубликованы в "The New England Journal of Medicine" (авторитетное американское научное издание "Медицинский журнал Новой Англии"). Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%.

В то же время, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет еще выше - 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации - почти 100%", - написал он.

Кузин также сообщил, что третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.

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"Особое внимание следует обратить на такие выводы этих исследований: "Хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который бы коррелировал с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител как существенного фактора в защитном иммунитете широко признается". Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит", - отметил главный санврач.

Прочитать полный текст результатов 3-й фазы клинических исследований вакцины AstraZeneca можно по ссылке - https://bit.ly/AstraZeneca_Phase_III

К началу октября в Украине более 2 600 000 доз вакцины AstraZeneca. Прививаться ею можно в пунктах и ​​центрах вакцинации. Найти пункт вакцинации и выбрать удобное время можно по ссылке https://list.covid19.gov.ua/.