Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ, - глава МИД Польши Рау
Об этом глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Рау пообещал содействовать выполнению задач Крымской платформы. Он также заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма останутся приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.
Кулеба пригласил польского чиновника посетить линию разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в 2022 году.
Глава украинского ведомства также поднял вопрос гибели во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. В ответ Рау подтвердил обязательства польской стороны провести объективное расследование для привлечения виновных к ответственности.
Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.