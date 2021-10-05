Новости

Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский

2 47942
Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский
Украина и Израиль имеют огромный потенциал для увеличения двухстороннего сотрудничества.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина благодарна Израилю за принципиальную позицию по суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться в дальнейшем, особенно в ООН...Израиль является нашим большим другом и партнером на Ближнем Востоке. Потенциал нашего сотрудничества не исчерпан", - отметил глава государства.

"Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций", - обратился он к израильскому коллеге.

По его словам, израильские компании могут использовать колоссальный потенциал Украины, как нового технологического европейского хаба.

В свою очередь президент Израиля Герцог пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Израиль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во вторник встретится с президентом Израиля Герцогом

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Paul Levkun
    Пошёл ты *****, говно зелёное, со своими пархатыми друзьями.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    Израиль и инвестиции - слова антонимы. они только вытянуть из старны могут, судя по вам.
  • Иван Петрович Сидоров
    Израиль - наш большой друг ,- Зеленский. Доказательства тому по извращённой логике Зеленского: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. /Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих./ Израильские наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов ДНР.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости