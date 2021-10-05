До конца года Украина внесет в Генассамблею ООН резолюции по Крыму, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал израильского коллегу Ицхака Герцога поддержать украинский вопрос в Генассамблее ООН.

Об этом Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем на вашу (Израиля. - Ред.) принципиальную позицию. До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - отметил глава государства.

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