Дело экс-"беркутовца" Пацеляка: прокуратура передала в суд результаты служебного расследования

5 октября в Святошинском суде Киева состоялось заседание по делу в отношении экс-полковника милиции львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка. Во время заседания прокурор передала результаты служебного расследования, которое провело Министерство внутренних дел Украины, относительно препятствования проведению митингов и демонстраций, и о фактах превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, в том числе 18 февраля 2014 года в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Во время заседания прокурор Офиса Генерального прокурора Ирина Самборская обратилась к судье Анатолию Ясельскому с просьбой о приобщении к материалам дела заключения служебного расследования МВД Украины относительно препятствования проведению митингов и демонстраций, и о фактах превышения служебных полномочий работниками милиции, в том числе и 18 февраля 2014 года.

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На вопрос судьи Ясельского, есть ли в прилагаемых материалах информация об обвиняемом, Самборская добавила, что в выводах есть о спецподразделении "Беркут" во Львовской области, а также о том, каким образом предоставлялись указания и каким образом осуществлялись уголовные правонарушения и превышались служебные полномочия руководством МВД Украины.

"В обвинительном акте указано во исполнение чьих указаний: отмечается "во исполнение явно преступного приказа". Если мы не исследуем указанные доказательства, то это и неполнота судебного разбирательства". - отметила прокурор.

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"Анализируя полученные в ходе служебного расследования видеоматериалы, установлено, что в отдельных случаях, вопреки ст.12 "условия и пределы применения мер физического воздействия специальных средств и огнестрельного оружия" Закона Украины "О милиции", отдельными работниками милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащими внутренних войск применялись чрезмерно, не направлено или после прекращения участниками акции активного противодействия, когда не проявляли признаков противоправного поведения и превышая меру необходимой для прекращения возложенных на работников милиции обязанностей", - говорится в части выводов расследования, которые зачитала в суде прокурор.

Адвокат Ростислава Пацеляка Наталья Вознюк отметила, что ни один из эпизодов, которые зачитала прокурор, не касается Пацеляка и его подразделения.

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Напомним, полковника милиции львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка обвиняют в препятствовании работе журналистов, превышении служебных полномочий и противодействии мирному собранию 18 февраля 2014 года на улице Институтской и в Крепостном переулке в центре Киева.