Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля, - Нацполиция

Полиция Киева объяснила перекрытие улиц в центре Киева визитом президента Израиля Ицхака Герцога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаци Нацполиции Киева.

"Официальная делегация во главе с Президентом Израиля прибыла для чествования годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве. В связи с многодневным пребыванием в Украине, возможные дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что перекрыте улиц связано с проездом кортежа Президента Украины по улице Крещатик.

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В сообщении подчеркивается: "Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение отдельными центральными улицами столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок в местах проведения официальных встреч и местах проживания, а также по маршрутам их передвижения".

По словам отдела коммуникаций правоохранители действуют в пределах компетенции и в соответствии с мировыми стандартами по проведению охраняемых мероприятий с участием первых лиц.

"В связи с многодневным пребыванием в Украине Президента Израиля и официальной делегации, возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории, о чем ранее сообщалось на официальной странице Управления государственной охраны Украины", - резюмируется в сообщении.

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