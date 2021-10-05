Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля, - Нацполиция
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаци Нацполиции Киева.
"Официальная делегация во главе с Президентом Израиля прибыла для чествования годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве. В связи с многодневным пребыванием в Украине, возможные дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что перекрыте улиц связано с проездом кортежа Президента Украины по улице Крещатик.
В сообщении подчеркивается: "Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение отдельными центральными улицами столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок в местах проведения официальных встреч и местах проживания, а также по маршрутам их передвижения".
По словам отдела коммуникаций правоохранители действуют в пределах компетенции и в соответствии с мировыми стандартами по проведению охраняемых мероприятий с участием первых лиц.
"В связи с многодневным пребыванием в Украине Президента Израиля и официальной делегации, возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории, о чем ранее сообщалось на официальной странице Управления государственной охраны Украины", - резюмируется в сообщении.