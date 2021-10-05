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Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля, - Нацполиция

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Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля, - Нацполиция
Полиция Киева объяснила перекрытие улиц в центре Киева визитом президента Израиля Ицхака Герцога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаци Нацполиции Киева.

"Официальная делегация во главе с Президентом Израиля прибыла для чествования годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве. В связи с многодневным пребыванием в Украине, возможные дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории", - говорится в сообщении. 

В полиции отметили, что  некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что перекрыте улиц связано  с проездом кортежа Президента Украины по улице Крещатик.

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В сообщении подчеркивается: "Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение отдельными центральными улицами столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок в местах проведения официальных встреч и местах проживания, а также по маршрутам их передвижения".

По словам отдела коммуникаций правоохранители действуют в пределах компетенции и в соответствии с мировыми стандартами по проведению охраняемых мероприятий с участием первых лиц.

"В связи с многодневным пребыванием в Украине Президента Израиля и официальной делегации, возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории, о чем ранее сообщалось на официальной странице Управления государственной охраны Украины", - резюмируется в сообщении. 

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Топ комментарии

  • EUkozak
    Хозяин приехал. Ждем ЦУ, лохи...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а если в Тель-Авив приедет Зеля, то евреев тоже загонят как украинцев в гетто и перекроют улицы, да?
    Вот не наблюдалось в его прошлый приезд такого..
  • Люцифер
    Будут жрать засаленную мацу и замацаное сало.
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