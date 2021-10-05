"Как вы будете чувствовать себя, когда будете хоронить своего работника?": В горсовете Чернигова планируют не допускать к работе невакцинированных сотрудников

Работников Черниговского горсовета и коммунальных предприятий не будут допускать к работе, если они не вакцинировались или не имеют негативного ПЦР-теста, который действителен 3 дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Глава горсовета проанализировал статистику вакцинации в структурных подразделениях городского совета и коммунальных предприятий и дал поручение профильному заместителю подготовить приказ о том, что невакцинированные работники должны сдавать ПЦР-тесты каждые 3 дня, чтобы быть допущенными к работе. Атрошенко перечислил управления и отделы, где вакцинировано мало работников и назвал поведение их руководителей безответственным.

"Как вы будете чувствовать себя, как руководители, когда будете хоронить своего работника, которого могли уберечь. Как вы будете чувствовать себя на похоронах?", - сказал Атрошенко во время совещания, обращаясь к коллегам.

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В пресс-службе городского совета отметили, что пока распоряжение о недопуске невакцинированных на работу не подписано.

"Да, мэр сказал об этом, но пока распоряжение нет. Мэр заинтересован, чтобы работники были вакцинированы и не болели, а потому в очередной раз подчеркнул, что готов пойти на жесткие действия", - прокомментировали в пресс-службе городского совета.

Уровень вакцинации в разных структурных подразделениях мэрии разный.

"В нашем подразделении вакцинированы 50% сотрудников, где-то больше, а где-то - наоборот", - добавили в пресс-службе.

Один из самых низких показателей у работников коммунального предприятия "Дворец культуры", где вакцинированы 28% сотрудников.

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