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Директор фонда "Возрождение" Сушко заявил о намерении закрыть счета в "Укрэксимбанке": У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом

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Директор фонда "Возрождение" Сушко заявил о намерении закрыть счета в "Укрэксимбанке": У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом
Исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко думает о закрытии счетов в "Укрэксимбанке" после скандала с нападением на журналистов в данном учреждении.

Об этом Сушко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Размышляю над дальнейшей судьбой этих карт. Склоняюсь к тому, что у них нет будущего. Так же, как и у отношений одного крупного банка с одним немаленьким фондом. Еще есть теоретический шанс на достойную реакцию руководящих органов банка и его владельцев. Но похоже, только теоретический", - заявил Сушко и опубликовал фото банковских карточек "Укрэксимбанка".

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Директор фонда Возрождение Сушко заявил о намерении закрыть счета в Укрэксимбанке: У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом 01
Директор фонда Возрождение Сушко заявил о намерении закрыть счета в Укрэксимбанке: У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом 02

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Койот Восточноукраинский
    Зеледрочам пифуй. Они с бюджета кормятся. После них хоть потоп. Янукодло и его достойное наследие.
  • Ruslan Konoval
    Якщо банкір хамло, і б'є журналістів, задуматись варто звичайним клієнтам. А грошовим мішкам треба втікати. Бо гроші ******* тишу.
  • Tierre
    В данном случае - разглашение важнее самого действия.
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