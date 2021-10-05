Сейчас необходимо большое присутствие НАТО в Черном море из-за агрессии России, - Кулеба

Российская оккупация и милитаризация Крыма разрушила ситуацию с безопасностью и создала препятствия для торговли в Черном море, но тесное сотрудничество Украины и НАТО в Черноморском регионе способно восстановить баланс безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас необходимо большое присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - подчеркнул глава МИД во время выступления на дискуссионной панели Варшавского форума по безопасности на тему: "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона".

По словам Кулебы, Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии решительно отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса: "Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только, делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", - подытожил министр.

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