С начала российской оккупации на Донбассе погибли почти 14 тыс. граждан Украины, - Денисова
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В заключении на оккупированном Россией Донбассе находятся 296 граждан Украины, среди них гражданские лица, волонтеры и воины.
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на Востоке Украины погибло почти 14 тыс. граждан Украины, среди них 4000 гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены. Это продолжается ежедневно", - подчеркнула Денисова.
По словам омбудсмена, несогласие с действиями оккупантов, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становится основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность.
"В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 296 граждан Украины, из них: 252 гражданские лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих", - добавила Денисова.