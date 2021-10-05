"Нет российским гастролерам": В Днепре перед концертом выступавшей в оккупированном Крыму певицы Ирины Круг пройдет акция протеста

Активисты в Днепре готовят акцию протеста перед концертом российской певицы Ирины Круг, которая в 2016 году выступала в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил днепровский активист и ветеран АТО Олег Чистопольцев, передает Цензор.НЕТ.

"Уже завтра, в среду 6 октября в 18:00 в парке Шевченко, возле летнего театра, перед концертом российской "звезды" шансона - Ирины Круг (певицы, выступавшей - развлекавшей оккупантов в оккупированном Крыму, которая платит налоги в РФ, из которых финансируется русский армия) состоится митинг/пикет "Нет российским гастролерам", - говорится в сообщении.

Приссоединиться к пикету призывают всех неравнодушных жителей Днепра.

Напомним, ранее сообщалось, что выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг в октябре приедет с концертом в Киев.

Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году.

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