НАБУ об офшорном скандале: Исследуются транзакции "Приватбанка", упомянутые в Pandora Papers
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверит подозрительные транзакции самого крупного украинского банка – Приватбанка, – через офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАБУ в комментарии Укрінформу.
"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела Приватбанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.