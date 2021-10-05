Законопроект "Об административной процедуре" будет способствовать соблюдению прав граждан при предоставлении админуслуг

Законопроект "Об административной процедуре" (регистрационный номер 3475), который уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас ожидает поддержку в целом, позволит качественно изменить процедуру предоставления административных услуг и взаимоотношения между чиновниками и гражданами.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады, представитель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Лариса Билозир, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вокруг этого проекта не ведутся громкие политические баталии. О нем, к сожалению, не выходят многочисленные публикации в СМИ. Он не является предметом оживленной общественной дискуссии. А зря. Потому что его принятие и имплементация качественно изменят отношения между государством и гражданином в сфере предоставления административных услуг, сделают их более понятными и прозрачными", - отмечает депутат.

Лариса Билозир подчеркивает, что этот документ направлен на то, чтобы преодолеть коррупцию и злоупотребления со стороны чиновников, которые, пользуясь своим положением, "начинают "решать судьбы людей", требовать взятки за выполнение своих прямых обязанностей, изматывать людям нервы".

"Во-первых, он четко определяет принципы, на которых принимаются административные решения: равенство перед законом, обоснованность, беспристрастность, добросовестность и благоразумие, пропорциональность, открытость, своевременность и разумный срок, эффективность, а также - презумпция правомерности действий и требований лица", - отмечает она.

Кроме того, после принятия закон будет гарантировать право лица на участие в административном производстве и эффективные средства правовой защиты.

"То есть теперь административные органы будут обязаны информировать и консультировать участников административного производства не только по вопросам самого производства, но и по содержанию их прав и обязанностей", - подчеркивает депутат.

Согласно положениям документа, человек, которого касается производство, будет иметь право истребовать и предоставлять документы, а также другие доказательства, касающиеся обстоятельств административного дела. В свою очередь административный орган будет обязан заслушивать этого человека, изучать его объяснения или возражения.

Еще одна новация законопроекта - введение понятия "заинтересованного лица". Это люди, которых прямо или косвенно касается то или иное решение органа власти. Например, прежде чем выделить участок под застройку, орган власти будет обязан спросить мнение людей проживающих рядом.

"Также законопроект предусматривает интеграцию информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления в Единый государственный веб-портал электронных услуг, что в значительной мере облегчит и ускорит процесс принятия решений и станет важным шагом в направлении цифровизации", - рассказывает Лариса Билозир.

Чтобы всесторонне проработать этот документ и учесть замечания и предложения коллег и международных партнеров, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создал рабочую группу, в состав которой вошли представители центральных органов исполнительной власти, ведущих ассоциаций органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, ученые и эксперты.

"С целью адаптации положений законопроекта к европейским стандартам в рамках выполнения Соглашения об ассоциации, мы также учли в документе предложения, предоставленные Программой поддержки совершенствования управления и менеджмента (SIGMA) и Проектом "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR) при финансировании Европейского союза", - пишет нардеп.

Она надеется, что результатом этих усилий станет принятие законопроекта уже в ближайшие недели.

"Это решение является очень важным для того, чтобы граждане почувствовали качественные изменения в отношениях с органами власти, существенно уменьшит коррупционные риски в сфере административных услуг, оно также станет еще одним существенным шагом на пути интеграции Украины с Европейским Союзом", - резюмирует Лариса Билозир.