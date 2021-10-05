Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре отметили важность продолжения усилий по недопущению повторения Холокоста и Голодомора.

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе с президентом Израиля мы отметили важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью недопущения повторения таких преступлений как Холокост, как Голодомор 1932-1933 годов в Украине", - заявил Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ.

По словам президента, отдельное внимание на встрече с Герцогом было уделено вопросам чествования памяти жертв Бабьего Яра".

"Я благодарен лично президенту Герцогу, а также другим высоким делегациям, которые будут прибывать в эти дни в Киев, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этой страшной мировой трагедии. Память об этих жертвах для нас - священна", - добавил Зеленский.

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