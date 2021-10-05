Один украинский воин ранен с начала суток, российские наемники трижды нарушили перемирие, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке говорится: "В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность".

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