Госпогранслужба заявила о необоснованности подозрения офицеру Морской охраны по делу танкера "Делфи"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"ГПСУ и Морская охрана считают, что в той ситуации командиром корабля в полном объеме принимались все исчерпывающие меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями", - отмечается в заявлении пограничников.
Судно "Делфи" под флагом Молдовы находилось в территориальном море Украины с закрытой границей, пользуясь свободой судоходства в соответствии с нормами международного права, подчеркивают в ведомстве. Факт незаконного пересечения государственной границы отсутствовал. В то же время корабль Морской охраны осуществлял постоянное наблюдение за судном. Когда поступила информация от СБУ о возможной причастности танкера к противоправной деятельности, на борт поднялась осмотровая группа.
"Во время проверки пограничники зафиксировали ряд нарушений в судовых документах, отметили неудовлетворительное состояние судна, угрозу навигационной и экологической безопасности, особенно в тех погодных условиях, которые прогнозировались. Об этом немедленно были проинформированы органы, к компетенции которых относится устранение указанных нарушений, в частности Государственная экологическая инспекция, Государственная фискальная служба, Администрация морских портов, Государственная служба морского и речного транспорта, СБУ и Нацполиция. Нарушений пограничного законодательства выявлено не было, соответственно не было оснований для задержания и конвоирования в порт", - заявляют в ГПСУ и добавляют, что, учитывая аварийное состояние судна и сложные погодные условия, очевидной была необходимость проведения спасательной операции.
Вместе с тем обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы.
"Когда по открытым каналам связи капитан судна "Делфи" подал сигнал бедствия, корабль Морской охраны оставался рядом в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы.
В Госпогранслужбе подчеркивают, что полномочия Морской охраны ГПСУ в части обеспечения охраны государственной границы на море, контроля за плаванием и пребыванием невоенных судов в прилегающей зоне, территориальном море и внутренних водах Украины, заходом их во внутренние воды и порты Украины, и пребывания в них командиром корабля выполнены в полном объеме, в его действиях не было небрежного отношения к службе.
Государственная пограничная служба Украины намерена отстаивать честное имя и права офицера, который в полной мере выполнил возложенные на него обязанности", - заявляют в ГПСУ.
Напомним, 4 октября 2021 г. экс-командиру корабля Одесского отряда Морской охраны сообщили о подозрении по части 3 ст. 425 УК Украины - в халатном отношении к воинской службе, которое причинило существенный ущерб и было совершено в условиях особого периода, кроме военного положения.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета. 16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно распространилось в сторону пляжа.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля. В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс. 26 августа судно удалось поставить на ровный киль. В сентябре Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.