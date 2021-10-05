Госпогранслужба заявила о необоснованности подозрения офицеру Морской охраны по делу танкера "Делфи"

Государственная пограничная служба Украины прокомментировала ситуацию с сообщением о подозрении по делу танкера "Делфи" бывшему командиру корабля Одесского отряда Морской охраны ГПСУ. По мнению прокуратуры, пограничники, которые за несколько дней до крушения танкера осматривали аварийное судно, не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить потенциальную опасность для экипажа и окружающей среды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"ГПСУ и Морская охрана считают, что в той ситуации командиром корабля в полном объеме принимались все исчерпывающие меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями", - отмечается в заявлении пограничников.

Судно "Делфи" под флагом Молдовы находилось в территориальном море Украины с закрытой границей, пользуясь свободой судоходства в соответствии с нормами международного права, подчеркивают в ведомстве. Факт незаконного пересечения государственной границы отсутствовал. В то же время корабль Морской охраны осуществлял постоянное наблюдение за судном. Когда поступила информация от СБУ о возможной причастности танкера к противоправной деятельности, на борт поднялась осмотровая группа.

"Во время проверки пограничники зафиксировали ряд нарушений в судовых документах, отметили неудовлетворительное состояние судна, угрозу навигационной и экологической безопасности, особенно в тех погодных условиях, которые прогнозировались. Об этом немедленно были проинформированы органы, к компетенции которых относится устранение указанных нарушений, в частности Государственная экологическая инспекция, Государственная фискальная служба, Администрация морских портов, Государственная служба морского и речного транспорта, СБУ и Нацполиция. Нарушений пограничного законодательства выявлено не было, соответственно не было оснований для задержания и конвоирования в порт", - заявляют в ГПСУ и добавляют, что, учитывая аварийное состояние судна и сложные погодные условия, очевидной была необходимость проведения спасательной операции.

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Вместе с тем обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы.

"Когда по открытым каналам связи капитан судна "Делфи" подал сигнал бедствия, корабль Морской охраны оставался рядом в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что полномочия Морской охраны ГПСУ в части обеспечения охраны государственной границы на море, контроля за плаванием и пребыванием невоенных судов в прилегающей зоне, территориальном море и внутренних водах Украины, заходом их во внутренние воды и порты Украины, и пребывания в них командиром корабля выполнены в полном объеме, в его действиях не было небрежного отношения к службе.

Государственная пограничная служба Украины намерена отстаивать честное имя и права офицера, который в полной мере выполнил возложенные на него обязанности", - заявляют в ГПСУ.

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Напомним, 4 октября 2021 г. экс-командиру корабля Одесского отряда Морской охраны сообщили о подозрении по части 3 ст. 425 УК Украины - в халатном отношении к воинской службе, которое причинило существенный ущерб и было совершено в условиях особого периода, кроме военного положения.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета. 16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно распространилось в сторону пляжа.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля. В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс. 26 августа судно удалось поставить на ровный киль. В сентябре Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.