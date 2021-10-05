Минздрав ожидает пиковую нагрузку на медсистему с середины ноября, - главный санврач Кузин

В Украине пик заболеваемости коронавирусом может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему - с середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", - подчеркнул он.

По словам Кузина, сейчас в стране есть развернутая сеть первой волны больниц для инфицированных коронавирусом, где почти 98% коек имеют подведенный кислород. "Сейчас 44 тысяч коек у первой волны (больниц. - Ред.). Дополнительно можем развернуть до 70 тыс. коек. В каждой области есть резервные больницы - одни, две или даже три, которые будут работать в худшем случае", - рассказал он.

В Минздраве уверены, что даже при худшем сценарии развития заболеваемости COVID-19 в Украине хватит и коек, и кислорода.

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