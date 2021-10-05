В случае отставки Разумков обещает создать "большую команду": Будем двигаться вперед

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что будет продолжать вести активную политическую деятельность и планирует создать большую команду в случае его отзыва с должности.

Соответствующее заявление он сделал сегодня во время брифинга в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду работать дальше. Должность - это механизм, это инструмент. Да, без должности председателя Верховной Рады это будет труднее делать, а может и легче, потому что ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 2019 год, к тем командировкам, к тем встречам с людьми. Должность в этом плане только мешает. Я думаю, что она мне больше не будет мешать, если Верховная Рада примет решение. Работать я буду так же много. Силы есть, время есть, команда будет, и будем двигаться вперед. Я еще раз повторяю: нам многое еще надо выполнить из тех обещаний, которые мы давали", - подчеркнул Разумков.

Он сообщил, что планирует создать "большую команду". В то же время отказался детализировать, о чем именно идет речь и кто будет в его команде.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.