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Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА PR

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Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше, чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ICIJ.

В целом в лидерах по количеству причастных к офшорным компаниям политиков выглядит так: Украина - 38, Россия - 19, Колумбия, ОАЭ, Гондурас - по 11. Фигуранты из этих пяти стран - более четверти всех имен, упомянутых в этом расследовании.

Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах 01

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"В общей сложности 336 бывших или нынешних политиков также связаны с офшорными деньгами через эту публикацию. Наиболее распространенными странами происхождения для них были Украина и Россия, а также многие места в Латинской Америке и Африке. Великобритания была единственной европейской страной в топ-10 стран с наибольшим количеством политиков", - информирует statista.

Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах 02

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Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.

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Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Kamate Kaora
    И где Байден увидел в Украине коррупцию? (с)
    И ваабще, Байден! Пачиму мы исчо ни в НАТА? (с)
  • 18c49ed2
    Какая "веселая" стая товарищей

  • Маркиз
    https://zakusilov.livejournal.com/3260307.html Порошенко знищив Слуг Зеленського за одну хвилину!

    Нешановні «слуги Зеленського», служити треба Україні та українському народу, як ми це робили 5 років, коли рятували Україну від російської навали, а ви крали гроші через офшори у вкладників «ПриватБанку». Крали гроші у бюджету і перешкоджали нам боронити державу.
    Зараз ви ґвалтуєте парламент. Зараз ви ґвалтуєте державу. Зараз ви позбавляєте народних депутатів, за яких проголосували мільйони, права голосу. Ви ведете країну до диктатури на кшталт Януковича, Лукашенка, Путіна, і закінчите так само як Янукович. Ганьба вам! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJHbhhSxlVxNTX4qiMHUXW-uousfRBVUQ6t6oUmkn_6bJ09BsAS88BUuzRdNIr1bLz0Lce4b2RsfUbOf9B8g2dZAM68-sNrDjHgDlZ2cwNIA&__tn__=*NK-R #ЗеленськогоНаПалю
    https://youtu.be/4vrWGxyqEsI

    Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради.
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